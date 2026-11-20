कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपके सामने नए अवसर आने की संभावना है और किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। यदि आप किसी योजना पर काफी समय से विचार कर रहे हैं, तो उसे व्यवस्थित रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ किसी छोटी-सी बात पर बहस या मतभेद होने की आशंका है, लेकिन परिवार के बड़े आपकी परिस्थितियों को समझकर आपका साथ दे सकते हैं। कारोबार में महिला मित्रों या सहयोगियों के माध्यम से लाभ मिलने के संकेत हैं। उनके सुझाव और संपर्क आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यात्रा या घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके काम आएगी। नया वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती है। हालांकि, किसी भी बड़े खर्च से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन जरूर करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।