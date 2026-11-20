मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज मन में किसी बात को लेकर दुविधा बनी रह सकती है, जिसके कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल महसूस होगा। ऐसी स्थिति में खुद पर दबाव डालने के बजाय सभी पहलुओं को शांत मन से समझने की कोशिश करें। कारोबार की कोई महत्वपूर्ण डील अंतिम समय में अटक सकती है। इससे निराश होने के बजाय धैर्य रखें और जरूरी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों का व्यवहार मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के सामने नए अवसर आ सकते हैं, जिससे उम्मीद की नई किरण दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझें। सेहत और विशेष रूप से खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा। छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या संतुलित रखें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।