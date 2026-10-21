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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 22 अक्तूबर: मेष और सिंह को प्यार में रहना होगा सावधान, वृषभ और मीन के रिश्ते में बढ़ेगी मिठास

Wed, 21 Oct 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

लव राशिफल में जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा प्यार और रिश्तों के लिहाज से दिन। क्या आज आपकी लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे या किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है? मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का प्रेम राशिफल पढ़ें और जानें अपने प्रेम जीवन से जुड़े खास संकेत।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
22 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Daily Love Prediction: लव राशिफल  में जानिए प्यार, रोमांस और प्रेम संबंधों के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है दिन। प्रेम जीवन हर किसी के लिए खास होता है और हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आज उसके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा या किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव हमारे प्रेम जीवन, भावनाओं और रिश्तों पर भी पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं या सिंगल हैं और अपने जीवन में किसी खास व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का लव राशिफल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इस राशिफल में जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की लव लाइफ से जुड़ी खास भविष्यवाणियां। 22 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल पढ़कर जानें कि आज आपको अपने प्रेम संबंधों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पार्टनर के साथ आपका तालमेल कैसा रह सकता है और रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए क्या करना बेहतर होगा। आइए जानते हैं, आज का प्रेम राशिफल और सभी 12 राशियों के लिए प्यार के मामले में कैसा रहेगा गुरुवार का दिन।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों के लिए आज प्रेम जीवन में रोमांस की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। पार्टनर के साथ किसी छोटी-सी बात को लेकर बहस होने की आशंका है, इसलिए बातचीत करते समय अपने शब्दों का खास ध्यान रखें। गुस्से में कही गई कोई बात रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती है। बेहतर होगा कि आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वहीं, सिंगल जातकों के लिए दिन थोड़ा दिलचस्प रहने वाला है। आप अपने क्रश को दूर से निहारकर ही खुश हो सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहने में अभी थोड़ी झिझक महसूस करेंगे।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार और खुशियों से भरा रह सकता है। आपका पार्टनर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कोई खास तोहफा दे सकता है या आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है, जिससे आपको अपनेपन का एहसास होगा। इससे आप दोनों के बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से रिश्ते में थोड़ी दूरी महसूस हो रही थी, तो आज उसे कम करने का अच्छा मौका मिल सकता है। वहीं, सिंगल जातकों को अपने क्रश का नजरअंदाज करना परेशान कर सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और रोमांस के लिहाज से काफी खुशनुमा रह सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने या किसी रोमांटिक जगह पर कुछ सुकून भरे पल बिताने का प्लान बना सकते हैं। साथ में बिताया गया समय आपके रिश्ते में नई ताजगी लेकर आएगा और आप दोनों एक-दूसरे के और करीब आ सकते हैं। वहीं, सिंगल जातकों के लिए भी दिन खास हो सकता है। अपने क्रश को अपने आसपास देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। हो सकता है कि आज आपको उनसे बातचीत करने का भी अच्छा मौका मिल जाए।
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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि वालों को आज अपने प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अनजाने में कही गई आपकी कोई बात पार्टनर को बुरी लग सकती है, जिससे दोनों के बीच नाराजगी पैदा होने की आशंका है। ऐसे में अपनी बात रखने के साथ-साथ साथी की भावनाओं का भी ध्यान रखें। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए, तो उसे बातचीत के जरिए दूर करने का प्रयास करें। वहीं, सिंगल जातक अपने क्रश को प्रभावित करने के लिए अपने लुक में बदलाव कर सकते हैं। आप अपने पहनावे और व्यक्तित्व को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे और चाहेंगे कि आपका क्रश आपको खास नजरों से देखे।
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