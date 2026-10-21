गुरु गोचर 2026: 31 अक्तूबर को गुरु करेंगे मघा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ







ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु को ज्योतिष में भाग्य, ज्ञान, वृद्धि, संतान, धन, सुख, धर्म और विवाह आदि का कारक माना जाता है। गुरु करीब एक वर्ष में राशि बदलत हैं, लेकिन इस समय गुरु अतिचारी अवस्था में रहते हुए जल्दी-जल्दी राशि बदल रहे हैं। अतिचारी के कारण गुरु एक साल में दो से तीन बार राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर अवश्य ही पड़ता है। आपको बता दें कि देवगुरु 31 अक्तूबर राशि बदलने के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। गुरु इस समय कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में विराजमान है। 31 अक्तूबर को गुरु सिंह राशि के साथ मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु का केतु के नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशि वालों को जीवन में अच्छा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं गुरु का मघा नक्षत्र में गोचर से किन राशियों को लाभ मिल सकता है।