1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

आज कारोबार में उतार-चढ़ाव के बावजूद आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे। व्यापारिक योजनाओं में बदलाव करना लाभदायक हो सकता है। सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों की सलाह किसी महत्वपूर्ण फैसले में मददगार साबित होगी। पुरानी जिम्मेदारियों और अधूरे वादों को पूरा करने का प्रयास करें। काम टालने से बचें और समय पर अपने कार्य पूरे करें।



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2 of 12 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

आज आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने से राहत मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सकारात्मक रवैया वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। वाहन से जुड़ा अचानक खर्च बजट बिगाड़ सकता है। संतान की पढ़ाई और संगति पर ध्यान दें। उससे बातचीत करके उसकी परेशानियों को समझने और सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें।



3 of 12 मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

आज भाग्य का साथ मिलने से तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के दौरान किसी अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात कारोबार के लिए फायदेमंद हो सकती है। व्यापार विस्तार की योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। हालांकि, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। नौकरी का नया प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले दोनों अवसरों की तुलना जरूर करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

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4 of 12 कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि

आज आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। माता-पिता का सहयोग आपके अधूरे काम पूरे कराने में मदद करेगा। जीवनसाथी के लिए नया कारोबार शुरू करने की योजना बन सकती है। हालांकि, कोई भी कदम उठाने से पहले आर्थिक स्थिति का आकलन करें। पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है।



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5 of 12 सिंह राशि - फोटो : amarujala