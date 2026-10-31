आज का राशिफल 1 नवंबर: वृषभ समेत इन तीन राशियों के मान-सम्मान में होगी वृद्धि, पढ़ें दैनिक राशिफल

1 of 13 Rashifal 1 November 2026 - फोटो : AI

Aaj Ka Rashifal 1 November 2026: 1 नवंबर 2026, रविवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन करियर, कारोबार, धन, प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या आपको भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे या आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी? जानें आज का दैनिक राशिफल और सभी राशियों के लिए मिलने वाले शुभ-अशुभ संकेत।

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2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज आपका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने का अंदाज लोगों को प्रभावित कर सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा और लोग किसी महत्वपूर्ण मामले में आपकी सलाह भी ले सकते हैं। यदि आप किसी नई जिम्मेदारी को संभालने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े किसी काम में सकारात्मक प्रगति होने के संकेत हैं। इससे भविष्य में आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। कभी-कभी सही बात भी गलत तरीके से कहने पर विवाद का कारण बन जाती है, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखें। माता-पिता की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी या किसी सरकारी कार्य से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति एकाग्रता बनाए रखनी होगी। यदि लंबे समय से किसी विवाद या आर्थिक लेन-देन को लेकर परेशानी चल रही है, तो आज उसके समाधान का रास्ता निकल सकता है। इससे मन हल्का होगा और आप नई शुरुआत के लिए अधिक उत्साहित महसूस करेंगे।



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वृषभ राशि

आज नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों और मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या आपके काम को देखते हुए पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपकी मेहनत और अनुभव का महत्व समझा जाएगा, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हालांकि, इस दौरान अपने आसपास के लोगों को समझने में सावधानी बरतें। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, यह जरूरी नहीं है, इसलिए अपनी योजनाएं उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपको भरोसा हो। संतान की सफलता या उससे जुड़ी कोई सुखद खबर परिवार में खुशियां ला सकती है। परिवार के किसी सदस्य से किया गया वादा पूरा करने की जिम्मेदारी भी आज आपके सामने आ सकती है। कोशिश करें कि अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरें। यदि मकान, जमीन या किसी अन्य संपत्ति से जुड़ा मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। आज उन्नति के अवसरों को पहचानें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपकी समझदारी और मेहनत आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकती है।

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मिथुन राशि

आज आपको हर काम सोच-समझकर करने और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचने की जरूरत है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिनसे भविष्य में आपको कोई महत्वपूर्ण अवसर या व्यावसायिक लाभ मिल सकता है। इसलिए बातचीत के दौरान मिलने वाली उपयोगी जानकारियों पर ध्यान दें। हालांकि, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। काम की व्यस्तता के बीच अपने आराम और खानपान की अनदेखी न करें। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर अपने सहकर्मियों या व्यावसायिक साझेदारों के बारे में जल्दबाजी में राय न बनाएं। कारोबार में सामान्य उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन धैर्य और सही रणनीति से परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। मां से किया गया कोई वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा। उनके साथ समय बिताने और उनकी बात सुनने से आपको भी भावनात्मक सुकून मिलेगा। आज सतर्कता और संयम ही आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाएंगे।



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