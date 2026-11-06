आज का राशिफल 07 नवंबर: वृषभ सहित इन चार राशि वालों का भाग्य रहेगा मजबूत, करियर-नौकरी में होगा बड़ा बदलाव

1 of 13 आज का राशिफल 07 नवंबर - फोटो : अमर उजाला AI







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Rashifal 07 November 2026: आज 7 नवंबर 2026, शनिवार का दिन है। ज्योतिषियों के अनुसार, मेष राशि वालों को आज कुछ मामलों में सावधानी बरतनी होगी, वहीं वृषभ राशि के जातकों को सतर्क रहकर फैसले लेने की जरूरत है। कुछ राशियों के लिए आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं, तो कुछ को करियर और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दिन की शुरुआत से पहले जान लें कि आज आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।

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मेष राशि

आज का दिन आपको सोच-समझकर कदम उठाने और अपने धैर्य को बनाए रखने की सीख दे सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और फिजूलखर्ची से बचने की कोशिश करें। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा। सेहत के मामले में लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी-सी परेशानी भी आगे चलकर आपकी दिनचर्या प्रभावित कर सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो बहस करने के बजाय शांति से समाधान निकालें। जीवनसाथी की किसी परेशानी का हल निकलने से आपको राहत मिल सकती है। हालांकि, यदि आपने किसी से उधार लिया हुआ है, तो उसे लौटाने का दबाव अचानक बढ़ सकता है। आज जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी।

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वृषभ राशि

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। जिस काम को लेकर आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। निवेश से लाभ होने और कारोबार में तेजी आने के संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, पैसों के साथ-साथ रिश्तों को भी पर्याप्त महत्व देना जरूरी होगा। विशेष रूप से जीवनसाथी और माता जी से बातचीत करते समय अपने शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। अनजाने में कही गई कोई बात गलतफहमी पैदा कर सकती है। अपनों की भावनाओं को समझते हुए प्यार और सम्मान से बात करेंगे, तो घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और दिन का आनंद भी बढ़ेगा।

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मिथुन राशि

आज आपकी समझदारी, बुद्धिमानी और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने से मन को राहत मिल सकती है। आपके कुछ फैसले आसपास के लोगों के लिए अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। घूमने-फिरने या किसी छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। धार्मिक और पुण्य कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी। हालांकि, सफलता की जल्दी में किसी काम को जल्दबाजी से न निपटाएं। एक छोटी-सी चूक भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

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