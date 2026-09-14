15 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी-पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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15 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी-पंचमी तिथि है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और इंद्र योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 15 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।