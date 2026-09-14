15 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी-पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 14 Sep 2026 06:03 PM IST
सार
15 September Ka Panchang: 15 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 15 September: 15 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी-पंचमी तिथि है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और इंद्र योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 15 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:48 − 12:37
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 15 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:06
सूर्यास्त का समय- 18:19
चन्द्रोदय- 07:55
चन्द्रास्त- 19:41
आज का अशुभ मुहूर्त - 15 सितंबर 2026
गुलिक काल- 12:12 − 13:44
राहुकाल: 15:15 − 16:47
यमगण्ड: 09:09 − 10:41
15 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:05 - 07:37
उद्वेग - 07:37 - 09:08
चर -09:08 - 10:40
लाभ - 10:40 - 12:11
अमृत - 12:11 - 13:43
काल - 13:43 - 15:15
शुभ - 13:44 - 15:16
रोग - 16:46 - 18:18
15 सितंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल - 18:18 - 19:46
लाभ - 18:20 - 19:48
उद्वेग - 21:15 - 22:43
अमृत - 00:12 - 01:40, 16 September
चर - 01:40 - 03:09, 16 September
रोग - 03:09 - 04:37, 16 September
काल - 04:37 - 06:06, 16 September
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आज का पंचांग- 15 सितंबर 2026
|तिथि
|चतुर्थी
|07:45 तक
|नक्षत्र
|स्वाति
|15:18 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|07:45 तक
|द्वितीय करण
|बावा
|20:21 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|मंगलवार
|योग
|इंद्र
|12:13 तक
|सूर्योदय
|06:06
|सूर्यास्त
|18:19
|चंद्रमा
|तुला राशि में
|राहुकाल
|15:15 − 16:47
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:48 − 12:37
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:48 − 12:37
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 15 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:06
सूर्यास्त का समय- 18:19
चन्द्रोदय- 07:55
चन्द्रास्त- 19:41
आज का अशुभ मुहूर्त - 15 सितंबर 2026
गुलिक काल- 12:12 − 13:44
राहुकाल: 15:15 − 16:47
यमगण्ड: 09:09 − 10:41
15 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:05 - 07:37
उद्वेग - 07:37 - 09:08
चर -09:08 - 10:40
लाभ - 10:40 - 12:11
अमृत - 12:11 - 13:43
काल - 13:43 - 15:15
शुभ - 13:44 - 15:16
रोग - 16:46 - 18:18
15 सितंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल - 18:18 - 19:46
लाभ - 18:20 - 19:48
उद्वेग - 21:15 - 22:43
अमृत - 00:12 - 01:40, 16 September
चर - 01:40 - 03:09, 16 September
रोग - 03:09 - 04:37, 16 September
काल - 04:37 - 06:06, 16 September
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