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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 2 नवंबर: मेष और सिंह राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, तुला को रहना होगा सतर्क

Sun, 01 Nov 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 01 Nov 2026 03:51 PM IST
सार

2 November Love Rashifal: 2 नवंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? किसी को पार्टनर का साथ मिलेगा, तो किसी के रिश्ते में प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं कुछ लोगों को छोटी-मोटी गलतफहमियों से बचने की जरूरत होगी। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का लव राशिफल और कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
2 नवंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 2 November: 2 नवंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी राशि के जातकों के प्रेम जीवन में खुशियां और नजदीकियां बढ़ेंगी, तो किसी को अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने और रिश्ते में तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन कई तरह के संकेत दे रहा है। कुछ लोगों को जीवनसाथी का सहयोग और प्यार मिलेगा, जबकि कुछ को छोटी-मोटी बातों पर होने वाली अनबन से बचना होगा। वहीं, सिंगल जातकों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री या नई मुलाकात की संभावना बन सकती है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल और आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज आपका पार्टनर रोमांटिक मूड में रह सकता है। ऐसे में आप दोनों साथ में अच्छा समय बिताएंगे और एक-दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। सिंगल जातक भी अपनी खुशी और निजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आपकी कोशिशें सफल हो सकती हैं और आप अपने मन के मुताबिक परिस्थितियां बनाने में कामयाब रहेंगे।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज काम में जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहना आपकी लव लाइफ पर असर डाल सकता है। पार्टनर को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए काम के साथ रिश्तों को भी प्राथमिकता दें। साथी की बात सुनें और उनके साथ कुछ वक्त बिताने की कोशिश करें। वहीं, सिंगल जातकों का फिलहाल प्यार-मोहब्बत की बजाय करियर पर अधिक ध्यान रहेगा। वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज आपका पार्टनर आपको देखकर रोमांटिक हो सकता है। आप दोनों के बीच आकर्षण और नजदीकियां बढ़ेंगी। साथ में बिताए गए अंतरंग पल रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकते हैं। पार्टनर की इच्छाओं और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। वहीं, सिंगल जातकों को किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि, किसी भी रिश्ते के लिए हां कहने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझ लें और जल्दबाजी में फैसला न करें।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज आपके प्रेम जीवन में प्यार और रोमांस के कई रंग देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको खुशी देगा और रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी। आप दोनों एक-दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं। वहीं, सिंगल जातकों का मन किसी पुराने रिश्ते की ओर लौट सकता है। एक्स पार्टनर की यादें आपको भावुक कर सकती हैं। ऐसे में दोबारा संपर्क करने से पहले पुराने रिश्ते के अच्छे और बुरे पहलुओं पर विचार जरूर करें।

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