राशिफल 02 नवंबर: कर्क और कुंभ राशि वालों को मिल सकता है प्रमोशन, सिंह राशि वालों की चमकेगी किस्मत

राशिफल 2 नवंबर 2026: नवंबर महीने का दूसरा दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है। रविवार का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है, तो कुछ लोगों को करियर और कारोबार से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का असर आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिल सकता है। मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कर्क राशि के जातकों के लिए रिश्तों में मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा। सिंह और कन्या राशि वालों को अपने कामकाज में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। वहीं कुंभ और मकर राशि के जातकों के लिए दिन कुछ नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। नौकरी, कारोबार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन कैसा बीतेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा? पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल।