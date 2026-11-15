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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 16 नवंबर: मूलांक 1, 4 और 7 वालों को मिल सकती है नई सफलता, करियर में मिलेंगे नए मौके

Sun, 15 Nov 2026 05:17 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 15 Nov 2026 05:17 PM IST
सार

16 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके मूलांक के आधार पर आज के दिन की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में संकेत देता है। जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
16 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 16 November 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति के जन्म की तारीख के आधार पर उसके मूलांक का निर्धारण किया जाता है और इसी मूलांक के जरिए दिनभर की संभावनाओं का अनुमान लगाया जाता है। 16 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव और अवसर लेकर आ सकता है। किसी मूलांक के जातकों को करियर और कारोबार में तरक्की के संकेत मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में भी आज ग्रहों और अंकों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। आज का दिन कुछ लोगों के लिए नए काम की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और सफलता के अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को जल्दबाजी से बचकर धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 16 नवंबर 2026 को आपका मूलांक क्या संकेत दे रहा है, तो यहां पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष। साथ ही जानें आज का शुभ अंक, शुभ रंग और किन मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। मौसम या दिनचर्या में बदलाव का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही न करें। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम पाने में कुछ समय लग सकता है। धैर्य के साथ अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा।
शुभ अंक- 15
शुभ रंग- पीला
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज कुछ महत्वपूर्ण और साहसिक फैसले लेने पड़ सकते हैं। मेहनत के बल पर आप अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। हालांकि, किसी व्यक्ति की गलत सलाह या चालाकी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो सफलता आपके पक्ष में रहेगी।
शुभ अंक- 24
शुभ रंग- आसमानी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज का दिन आपके लिए प्रेम और सामाजिक जीवन के लिहाज से खास रह सकता है। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, तो अपने मन की बात सामने रखने का अच्छा अवसर मिल सकता है। कामकाज के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी। लोगों से संपर्क बढ़ेगा और दिन उत्साह से भरा रह सकता है।
शुभ अंक- 27
शुभ रंग- गुलाबी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज किसी नए काम या योजना की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में भी माहौल सकारात्मक रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। मिलकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ दे सकते हैं।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- हरा
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