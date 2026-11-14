15 November Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार हर अंक का अपना विशेष प्रभाव और ऊर्जा होती है। जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत देता है। ऐसे में 15 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन की संभावनाओं को समझने का एक माध्यम है। आज का दिन कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है, वहीं कुछ मूलांक वाले जातकों को धैर्य रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार कदम बढ़ाने की सलाह दी जाती है। नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, रिश्तों, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत प्रयासों से जुड़े मामलों में आज का दिन कैसा रहेगा, यह जानने के लिए अपना मूलांक देखना उपयोगी रहेगा। 15 नवंबर 2026 को कौन-से अंक वाले जातकों को सफलता के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, किसे धन संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और किन लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से दिन खास रह सकता है।
अंक ज्योतिष 15 नवंबर: मूलांक 2 और 3 वालों के लिए बन रहे हैं सफलता के योग, रुके काम होंगे पूरे
ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 14 Nov 2026 03:57 PM IST
सार
15 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष मूलांक के आधार पर आपके दिन से जुड़े अवसर, करियर, धन, प्रेम और सेहत के संकेत बताता है। जानिए आज मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा और किन बातों का रखें ध्यान।
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