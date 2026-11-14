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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 1५ November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 15 नवंबर: मूलांक 2 और 3 वालों के लिए बन रहे हैं सफलता के योग, रुके काम होंगे पूरे

Sat, 14 Nov 2026 03:57 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली
ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 14 Nov 2026 03:57 PM IST
सार

15 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष मूलांक के आधार पर आपके दिन से जुड़े अवसर, करियर, धन, प्रेम और सेहत के संकेत बताता है। जानिए आज मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा और किन बातों का रखें ध्यान।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 1५ November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
15 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला

15 November Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार हर अंक का अपना विशेष प्रभाव और ऊर्जा होती है। जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत देता है। ऐसे में 15 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन की संभावनाओं को समझने का एक माध्यम है। आज का दिन कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है, वहीं कुछ मूलांक वाले जातकों को धैर्य रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार कदम बढ़ाने की सलाह दी जाती है। नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, रिश्तों, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत प्रयासों से जुड़े मामलों में आज का दिन कैसा रहेगा, यह जानने के लिए अपना मूलांक देखना उपयोगी रहेगा। 15 नवंबर 2026 को कौन-से अंक वाले जातकों को सफलता के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, किसे धन संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और किन लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से दिन खास रह सकता है। 

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 1५ November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज आपके लिए अपने सपनों और योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं। पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन मिलेगा और उनकी मेहनत सही दिशा में आगे बढ़ेगी।
शुभ अंक- 15
शुभ रंग- गुलाबी
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 1५ November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज परिवार में किसी खास व्यक्ति के आने से माहौल खुशनुमा हो सकता है। अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि बच्चों की किसी बात या उनकी गलती को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। ऐसी स्थिति में शांत रहकर समस्या को समझने की कोशिश करें।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- बैंगनी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 1५ November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज बच्चों से जुड़ी किसी बात को लेकर आपको धैर्य से काम लेना होगा। किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें, क्योंकि धन वापस मिलने में परेशानी हो सकती है। व्यापार में छोटी-सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण कामों पर खुद नजर रखें।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- लाल
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दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

किसी महत्वपूर्ण फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें। नौकरी करने वाले लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है और अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सामान्य उतार-चढ़ाव संभव है। नियमित योग, व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको बेहतर महसूस कराने में मदद करेगा।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा
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