शादी से पहले देख लें लड़की की उंगली, पलट जाएगी किस्मत

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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : social media
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कार न मिलने पर शादी से इंकार
- फोटो : अमर उजाला
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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फाइल फोटो
- फोटो : social media