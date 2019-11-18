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शादी से पहले देख लें लड़की की उंगली, पलट जाएगी किस्मत

धर्म डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 18 Nov 2019 03:56 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media
शादी का फैसला जब भी करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिसे आप अपना जीवनसाथी बनाने जा रहे हैं वह आपके लिए कितना भाग्यशाली होगा। इसलिए शादी से पहले कन्या का चेहरा देखकर हां नहीं करें उनकी उंगलियां भी जरुर देख लें। 
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