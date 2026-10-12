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अंक ज्योतिष: इन 3 मूलांक वालों को माना जाता है सबसे वफादार, रिश्तों में कभी नहीं छोड़ते पार्टनर का साथ

Mon, 12 Oct 2026 03:40 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 12 Oct 2026 03:40 PM IST
सार

मान्यता है कि कुछ मूलांक वाले लोग प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं उन 3 मूलांकों के बारे में, जिन्हें अंक ज्योतिष में प्यार और वफादारी के लिए खास माना जाता है।

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प्यार में बेहद लॉयल होते हैं इन 3 मूलांक के लोग - फोटो : AI

प्यार करना आसान हो सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में किसी का साथ निभाना और रिश्ते में भरोसा बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कोई अपने पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखता है, तो कोई मुश्किल वक्त में उसका सबसे मजबूत सहारा बन जाता है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर बनने वाले मूलांक को व्यक्ति के स्वभाव, सोच और व्यवहार से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि कुछ मूलांक वाले लोग प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं उन 3 मूलांकों के बारे में, जिन्हें अंक ज्योतिष में प्यार और वफादारी के लिए खास माना जाता है।



अंक ज्योतिष: प्यार के मामले में कैसे हैं आप? जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का व्यक्तित्व
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मूलांक 2 - फोटो : adobe stock

मूलांक 2

किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। इस अंक का स्वामी चंद्रमा माना जाता है, जिसका संबंध मन और भावनाओं से बताया गया है। इसी वजह से मूलांक 2 के जातकों को संवेदनशील, भावुक और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाला माना जाता है।

प्रेम संबंधों में ये अपने पार्टनर की छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। इनके लिए भावनात्मक जुड़ाव और आपसी विश्वास काफी मायने रखते हैं। अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, ये अपने प्रिय व्यक्ति के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं और उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। मुश्किल समय में पार्टनर को भावनात्मक सहारा देना इनके स्वभाव की खासियत मानी जाती है।

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मूलांक 6 - फोटो : adobe stock

मूलांक 6

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, जिसे प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं का कारक बताया गया है। इसी कारण मूलांक 6 वाले लोगों को रोमांटिक, मिलनसार और देखभाल करने वाला माना जाता है।

रिश्तों में ये अपने साथी को खुश रखने और उसके साथ समय बिताने को महत्व देते हैं। ये अपनी भावनाएं जाहिर करने के साथ पार्टनर की पसंद और जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। मान्यता है कि ये प्रेम संबंधों में समर्पण दिखाते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं।

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मूलांक 8 - फोटो : adobe stock
मूलांक 8

किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 8 होता है। इस अंक का स्वामी शनि ग्रह माना जाता है, जो अनुशासन, कर्म और जिम्मेदारी का प्रतीक है। मूलांक 8 के जातकों को गंभीर, मेहनती और अपने वादों को महत्व देने वाला माना जाता है।

प्रेम संबंधों में ये जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना पसंद करते हैं। एक बार किसी रिश्ते में जुड़ने के बाद उसे जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, इनके लिए विश्वास, स्थिरता और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण होती है।

हालांकि, किसी की वफादारी का आकलन केवल मूलांक से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और आपसी समझ से करना चाहिए।
 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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