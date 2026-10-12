अंक ज्योतिष: इन 3 मूलांक वालों को माना जाता है सबसे वफादार, रिश्तों में कभी नहीं छोड़ते पार्टनर का साथ

1 of 4 प्यार में बेहद लॉयल होते हैं इन 3 मूलांक के लोग - फोटो : AI







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2 of 4 मूलांक 2 - फोटो : adobe stock

मूलांक 2



किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। इस अंक का स्वामी चंद्रमा माना जाता है, जिसका संबंध मन और भावनाओं से बताया गया है। इसी वजह से मूलांक 2 के जातकों को संवेदनशील, भावुक और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाला माना जाता है।



प्रेम संबंधों में ये अपने पार्टनर की छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। इनके लिए भावनात्मक जुड़ाव और आपसी विश्वास काफी मायने रखते हैं। अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, ये अपने प्रिय व्यक्ति के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं और उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। मुश्किल समय में पार्टनर को भावनात्मक सहारा देना इनके स्वभाव की खासियत मानी जाती है।

3 of 4 मूलांक 6 - फोटो : adobe stock

मूलांक 6



जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, जिसे प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं का कारक बताया गया है। इसी कारण मूलांक 6 वाले लोगों को रोमांटिक, मिलनसार और देखभाल करने वाला माना जाता है।



रिश्तों में ये अपने साथी को खुश रखने और उसके साथ समय बिताने को महत्व देते हैं। ये अपनी भावनाएं जाहिर करने के साथ पार्टनर की पसंद और जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। मान्यता है कि ये प्रेम संबंधों में समर्पण दिखाते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं।

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4 of 4 मूलांक 8 - फोटो : adobe stock