Numerology Predictions 2023: अंक ज्योतिष राशिफल 2023 से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2023 ?

1 of 10

अंक ज्योतिष 2023

Numerology Predictions 2023 By Date Of Birth In Hindi:- अंक ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष शास्त्र की तरह ज्योतिष की एक विद्या है। जिस तरह से किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करके उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है उसी तरह से अंक ज्योतिष शास्त्र में गणित के अंकों का प्रयोग कर व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं का आंकलन करते हुए भविष्यवाणी की जाती है। अंक ज्योतिष में किसी जातक की जन्म तिथि के आधार पर उसका मूलांक निकाला जाता है और फिर उस मूलांक के आधार पर उससे भविष्यफल की गणना की जाती है।



नए वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है और सभी के मन में यह जानने की इच्छा होती है कि आखिरकार नया साल कौन-सा सौगात लेकर आने वाला है ? अंक ज्योतिष के माध्यम से हर एक व्यक्ति के मूलांक का आकलन करके उसके लिए आने वाले साल की भविष्यवाणी की जाती है। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मूलांक का कोई न कोई ग्रह स्वामी होता है और इसी आधार पर इन ग्रहों का प्रभाव उस पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह से किसी योग्य ज्योतिषी द्वारा व्यक्ति के जन्म के समय उसकी राशि और कुंडली में मौजूद ग्रह -नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भविष्यफल निकाला जाता है। उसी तरह अंक शास्त्र में व्यक्ति की जन्म तिथि के अनुसार मूलांक और भाग्यांक निकालकर भविष्यफल की गणना की जाती है। अंक ज्योतिष 2023 आपके मूलांक के आधार पर कैसा रहेगा,जीवन में कौन-कौन से अहम बदलाव आने वाले हैं,आपका भाग्योदय कब होगा और सालभर में आपको कब-कब विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? यह सब आप अंक ज्योतिष भविष्यफल 2023 में जान सकते हैं।



अंक ज्योतिषफल 2023 भविष्यफल

साल 2023, अंक ज्योतिष की गणना के अनुसार वर्ष 2023 का कुल योग(2+0+2+3=7) 7 है। अंक ज्योतिष के अनुसार 7 का अंक केतु का अंक माना गया है। ज्योतिष में केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। यह कब अच्छा और कब बुरा फल प्रदान करता इसके बारे में आकलन करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि केतु विपरीत प्रकृति का माना जाता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक प्रभाव रहता है।



अंक ज्योतिषफल 2023 और मूलांक गणना

जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में जन्म के समय राशि और ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति का भविष्यफल जाना जाता है उसी प्रकार अंक ज्योतिषशास्त्र में व्यक्ति का भाग्यफल मूलांक के आधार पर निकाला जाता है। मूलांक व्यक्ति के जन्म की तारीख से मालूम होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी का जन्म 05-11- 2022 को हुआ है तो उसका मूलांक 5 होगा। यहां पर सिर्फ मूलांक निकालने लिए जन्मतिथि को देखना है। यहां पर जन्म की तारीख 05 है ऐसे में 05 का जोड़ (0+5=5) 5 आता है इसलिए मूलांक 5 होगा। वहीं भाग्यांक 13 होगा। (0+5+1+1+2+0+2+2=13)