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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 25 अक्तूबर: मूलांक 3, 5 और 8 वालों को करियर में मिल सकती है सफलता, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Sat, 24 Oct 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 24 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

Aaj Ka Ank Jyotish: 25 अक्टूबर 2026 का अंक ज्योतिष पढ़ें और जानें मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। करियर, धन, प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े संकेतों के साथ जानिए अपना आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
25 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

 Ank Jyotish 25 October 2026:  25 अक्टूबर 2026 का अंक ज्योतिष जानिए और अपनी जन्मतिथि के आधार पर मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक भविष्यफल पढ़ें। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक का अपना विशेष महत्व होता है, जिसका संबंध व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ा जाता है। आज का दिन आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या आपको किसी काम में सफलता मिल सकती है या आज आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए? जानिए आज का शुभ अंक, संभावित अवसर और दिन को बेहतर बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना उपयोगी हो सकता है। पढ़ें Today Numerology Prediction in Hindi और जानें 25 अक्टूबर 2026 का अपना अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। परिवार में छोटी-मोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से माहौल संभाला जा सकता है। वैवाहिक जीवन में साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और बातचीत में संयम रखें।

शुभ अंक: 31
शुभ रंग: आसमानी
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज भावनात्मक मामलों में कुछ नए अनुभव हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में पार्टनर की कोई बात आपको हैरान कर सकती है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा की योजना बन सकती है और नौकरी में बदलाव से जुड़ी कोई सूचना मिल सकती है। संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

शुभ अंक: 24
शुभ रंग: गुलाबी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। किसी पारिवारिक विषय को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए बेवजह तनाव लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता और मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान जा सकता है। प्रेम जीवन में बातचीत के दौरान धैर्य रखें, ताकि छोटी-सी बात विवाद का कारण न बने।

शुभ अंक: 36
शुभ रंग: हल्का हरा
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 25 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज रिश्तों में प्रेम और आपसी समझ बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव की संभावना है, हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले जरूरी जानकारी जरूर जुटाएं। प्रेम संबंधों में अपनी बात स्पष्ट रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें।

शुभ अंक: 18
शुभ रंग: क्रीम
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