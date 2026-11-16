अंक ज्योतिष 17 नवंबर: मूलांक 1, 4 और 7 वालों को मिल सकती है नई सफलता, करियर में मिलेंगे नए मौके

1 of 10 अंक ज्योतिष 17 नवंबर - फोटो : अमर उजाला AI







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Today Numerology Prediction 17 November 2026: आज का दिन कई लिहाज से अलग और खास रहने वाला है। कुछ मूलांक के जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए यात्रा के योग बनेंगे। वहीं, पारिवारिक जीवन और कार्यक्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 9 मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है और आपका दिन कैसा रहने वाला है।

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अंक 1

आज कुछ परिस्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। कोई अपना खास मिलने भी आ सकता है। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी।

शुभ अंक- 6

शुभ रंग- लाल

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अंक 2

परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। कोई अटका काम पूरा होगा और नए लोगों से आप मिलेंगे। हालांकि, बच्चों से जुड़े सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में निराशा हाथ लग सकती है।

शुभ अंक- 18

शुभ रंग- लेमन

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अंक 3

पिता और पुत्र के बीच किसी मुद्दे को लेकर मतभेद या विचारों में अंतर देखने को मिल सकता है। परिवार में खुशियां इस समय बनी रहेंगी। अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।

शुभ अंक- 20

शुभ रंग- सफेद

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