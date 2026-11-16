Today Numerology Prediction 17 November 2026: आज का दिन कई लिहाज से अलग और खास रहने वाला है। कुछ मूलांक के जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए यात्रा के योग बनेंगे। वहीं, पारिवारिक जीवन और कार्यक्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 9 मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है और आपका दिन कैसा रहने वाला है।
अंक ज्योतिष 17 नवंबर: मूलांक 1, 4 और 7 वालों को मिल सकती है नई सफलता, करियर में मिलेंगे नए मौके
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 04:22 PM IST
सार
17 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके मूलांक के आधार पर आज के दिन की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में संकेत देता है। जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।
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