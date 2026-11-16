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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 17 नवंबर: मूलांक 1, 4 और 7 वालों को मिल सकती है नई सफलता, करियर में मिलेंगे नए मौके

Mon, 16 Nov 2026 04:22 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 04:22 PM IST
सार

17 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके मूलांक के आधार पर आज के दिन की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में संकेत देता है। जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
अंक ज्योतिष 17 नवंबर - फोटो : अमर उजाला AI

Today Numerology Prediction 17 November 2026: आज का दिन कई लिहाज से अलग और खास रहने वाला है। कुछ मूलांक के जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए यात्रा के योग बनेंगे। वहीं, पारिवारिक जीवन और कार्यक्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 9 मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है और आपका दिन कैसा रहने वाला है।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 1
आज कुछ परिस्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। कोई अपना खास मिलने भी आ सकता है। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- लाल

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 2
परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। कोई अटका काम पूरा होगा और नए लोगों से आप मिलेंगे। हालांकि, बच्चों से जुड़े सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में निराशा हाथ लग सकती है।
शुभ अंक- 18
शुभ रंग- लेमन

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 3
पिता और पुत्र के बीच किसी मुद्दे को लेकर मतभेद या विचारों में अंतर देखने को मिल सकता है। परिवार में खुशियां इस समय बनी रहेंगी। अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।
शुभ अंक- 20
शुभ रंग- सफेद

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 17 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 4
आज का दिन आपको कुछ बदलावों के लिए तैयार रहने का संकेत दे रहा है। कोई दोस्त आपसे मिलने आ सकता है। अपनों के प्रति संवेदनशील रहें। साथ ही, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें और खुद को स्वस्थ रखने पर विशेष ध्यान दें।
शुभ अंक- 15
शुभ रंग- गुलाबी

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