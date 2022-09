Capricorn Marriage Compatibility: इन 3 राशि वाले लोगों से हो गई शादी, तो बदल जाएगी मकर राशि वालों का किस्मत

1 of 4

Best Match For Makar Rashi Boy or Girl: जब भी बात शादी विवाह की आती है तब बिना कुंडली और गुण मिलान के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। आज हम आपको मकर राशि वालों की शादी से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। मकर राशि के जातकों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस राशि के जातक बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं। लाइफ पार्टनर की बात करें तो इन्हें अपने साथी में अच्छा दोस्त चाहिए। मकर राशि के जातक भावनाओं की कद्र करते हैं। हालांकि यह गंभीर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और अपने दिल की बात सभी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। इन्हें ऐसा जीवनसाथी चाहिए होता है जो इनके बिना कुछ कहे ही इनके मन की बात को समझ ले। आइए जानते हैं विवाह के लिए किस राशि के जातक आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हैं और उनके साथ आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।