Astro Tips in Hindi: सोमवार के दिन भूलकर भी न खरीदें ये चीजें, होता है अशुभ

1 of 5

Things Not To Buy On Monday: पौराणिक समय से ही हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कई चीजों को शुभ और अशुभ से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक किसी भी काम को करने का एक सही समय और सही दिन होता है। साथ ही किसी भी चीज की खरीदारी को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। दिन के हिसाब से कहा जाता है कि कोई भी सामान खरीदने से पहले एक बार ये जरूर जान लेना चाहिए कि क्या आज वो वस्तु खरीदने का सही दिन है या नहीं। जिस तरह ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिवार के दिन लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं, जिन्हे सोमवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे में आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि सोमवार के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं...