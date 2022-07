Astro Tips: गलती से भी किसी की हथेली पर न दें ये चीजें, चली जाती है घर की बरकत!

Never Gives These Things To Anyone On Palm:भारतीय जीवनशैली में घर के कुछ ऐसे काम हैं जिसे हम जाने अनजाने कर तो देते हैं लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से उन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। दरअसल मान्यता है कि यदि व्यक्ति उन कार्यों को करता है तो सुख-समृद्धि छिन जाती है। यही कारण हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कार्य करने को मानरण करते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा घर के बड़े-बुजुर्ग कुछ चीजों को हथेली पर देने से मना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे घर में या आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए। मान्यता है यदि कोई ऐसा करता है तो मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में क्लेश बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें हथेली पर देना शुभ नहीं माना जाता और वो दरिद्रता की वजह बनता है।