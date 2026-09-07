जम्मू-कश्मीर: घाटी में क्यों भूख हड़ताल पर बैठे मेडिकल इंटर्न? जानें क्या है मुद्दा और इनकी मांगें

J&K Medical Interns Hunger Strike: जम्मू-कश्मीर के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और दो डेंटल कॉलेजों के मेडिकल इंटर्न ने बढ़े हुए मासिक मानदेय की मांग को लेकर सोमवार से 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी। सरकार के साथ बातचीत के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होने से नाराज इंटर्न पिछले सात दिनों से हड़ताल पर हैं।

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प्रदर्शनकारी इंटर्न का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक बढ़े हुए मानदेय को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जाता। उनका दावा है कि इस मुद्दे पर वे सरकार को पर्याप्त समय दे चुके हैं और संबंधित सिफारिश 2023 में ही की गई थी।