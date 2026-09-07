भारत से बांग्लादेश जाना होगा आसान: फिर शुरू हो सकती हैं ट्रेन सेवा; इसी हफ्ते फैसले पर लग सकती है मुहर

भारत और बांग्लादेश इस सप्ताह ढाका में होने वाली दो दिवसीय अंतर-सरकारी रेलवे बैठक में लंबे समय से बंद मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस सेवाओं को फिर शुरू करने पर चर्चा कर सकते हैं। बैठक में राजशाही-कोलकाता के बीच नए रेल मार्ग और मैत्री एक्सप्रेस को पद्मा ब्रिज के रास्ते चलाने का प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। दोनों पक्ष सहमत हुए और जरूरी मंत्रालयों से मंजूरी मिल गई तो तीनों यात्री ट्रेन सेवाएं अगले महीने तक बहाल हो सकती हैं। यह पहल दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की कोशिश के तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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