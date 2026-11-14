झारखंड: रामगढ़ में दो कुख्यात अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, सीसीए के तहत कार्रवाई

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आदेश के तहत कार्रवाई की जद में आए पहले अपराधी की पहचान पतरातू थाना क्षेत्र के रोचाप निवासी दिलावर खान उर्फ दिलावर अंसारी के रूप में हुई है, जो दिवंगत गुलाम नबी का पुत्र है। वहीं दूसरा अपराधी पतरातू (भुरकुंडा) थाना क्षेत्र के रिवर साइड निवासी रिंकू सिंह उर्फ राजेंद्र कुमार है, जिसके पिता का नाम बसावन सिंह है। इन दोनों अपराधियों की गतिविधियों पर लंबे समय से पुलिस सतर्क निगाह रखे हुए थी। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सघन चौकसी बरत रही है।न्यायालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक दोनों अपराधियों को अगले तीन महीनों तक हर सप्ताह एक तय दिन थाने में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही यदि इन दोनों के पास कोई बंदूक अथवा पिस्तौल जैसा लाइसेंसी हथियार मौजूद है, तो उसे अविलंब संबंधित थाने में जमा करना होगा। सीसीए की इस समयावधि के दौरान वे अपने पास किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं रख सकते। यदि ये अपराधी आदेश का पालन नहीं करते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके विरुद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 25 और अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।