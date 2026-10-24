झारखंड: हजारीबाग गोलीबारी मामले का खुलासा, पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार; एसआईटी का किया गया गठन

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बड़कागांव के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों और लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों तथा मोबाइल फोन की जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया। 23 अक्तूबर की सुबह पगार गांव के पास मोटरसाइकिल से लौट रहे दो लड़कों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, हजारीबाग में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की।पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई कि 22 अक्तूबर की रात करीब सात बजे पगार के बरजोरवा टांड़ फुटबॉल ग्राउंड में कुछ युवक पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान सचिन कुमार महतो ने कथित रूप से अवैध हथियार से फायरिंग की। इसके बाद रूपलाल महतो द्वारा हथियार को लेकर छीनाझपटी किए जाने से विवाद बढ़ गया। अगले दिन सुबह मोटरसाइकिल से जा रहे युवकों के साथ फिर से कहासुनी हुई। इसी दौरान पारा पुल के पास गोलीबारी हुई, जिसमें दो युवक घायल हो गए। पकड़े गए सभी आरोपी कटकमदाग थाना क्षेत्र के पगार ओपी, जिला हजारीबाग के निवासी हैं।पुलिस ने इस संबंध में कटकमदाग (पगार ओपी) थाने में केस दर्ज किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता तथा आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच कर रही है।