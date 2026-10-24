झारखंड: हजारीबाग गोलीबारी मामले का खुलासा, पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार; एसआईटी का किया गया गठन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हजारीबाग Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 24 Oct 2026 08:03 PM IST
सार
हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के पगार गांव में दो युवकों पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 23 अक्तूबर को मोटरसाइकिल से जा रहे दो युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। जांच में फुटबॉल ग्राउंड पर पार्टी के दौरान हथियार से फायरिंग और उसके बाद हुए विवाद की बात सामने आई है।
विज्ञापन
विस्तार
हजारीबाग पुलिस ने कटकमदाग थाना क्षेत्र के पगार गांव में हुई गोलीबारी की घटना का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक पिस्टल मैगजीन सहित, दो जिंदा गोलियां, 7.65 एमएम के दो खोखे, तीन मोबाइल फोन, दो मोटरसाइकिल और पेन ड्राइव में रखा फायरिंग का एक वीडियो बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में गोलीबारी में घायल दो युवकों के साथ विवाद में शामिल अन्य लोग भी हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मामले को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे।
एसआईटी का गठन और जांच
बड़कागांव के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों और लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों तथा मोबाइल फोन की जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया। 23 अक्तूबर की सुबह पगार गांव के पास मोटरसाइकिल से लौट रहे दो लड़कों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, हजारीबाग में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की।
पुरानी रंजिश और विवाद
पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई कि 22 अक्तूबर की रात करीब सात बजे पगार के बरजोरवा टांड़ फुटबॉल ग्राउंड में कुछ युवक पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान सचिन कुमार महतो ने कथित रूप से अवैध हथियार से फायरिंग की। इसके बाद रूपलाल महतो द्वारा हथियार को लेकर छीनाझपटी किए जाने से विवाद बढ़ गया। अगले दिन सुबह मोटरसाइकिल से जा रहे युवकों के साथ फिर से कहासुनी हुई। इसी दौरान पारा पुल के पास गोलीबारी हुई, जिसमें दो युवक घायल हो गए। पकड़े गए सभी आरोपी कटकमदाग थाना क्षेत्र के पगार ओपी, जिला हजारीबाग के निवासी हैं।
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज
पुलिस ने इस संबंध में कटकमदाग (पगार ओपी) थाने में केस दर्ज किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता तथा आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
विज्ञापन
एसआईटी का गठन और जांच
बड़कागांव के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों और लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों तथा मोबाइल फोन की जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया। 23 अक्तूबर की सुबह पगार गांव के पास मोटरसाइकिल से लौट रहे दो लड़कों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, हजारीबाग में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की।
विज्ञापन
पुरानी रंजिश और विवाद
पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई कि 22 अक्तूबर की रात करीब सात बजे पगार के बरजोरवा टांड़ फुटबॉल ग्राउंड में कुछ युवक पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान सचिन कुमार महतो ने कथित रूप से अवैध हथियार से फायरिंग की। इसके बाद रूपलाल महतो द्वारा हथियार को लेकर छीनाझपटी किए जाने से विवाद बढ़ गया। अगले दिन सुबह मोटरसाइकिल से जा रहे युवकों के साथ फिर से कहासुनी हुई। इसी दौरान पारा पुल के पास गोलीबारी हुई, जिसमें दो युवक घायल हो गए। पकड़े गए सभी आरोपी कटकमदाग थाना क्षेत्र के पगार ओपी, जिला हजारीबाग के निवासी हैं।
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज
पुलिस ने इस संबंध में कटकमदाग (पगार ओपी) थाने में केस दर्ज किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता तथा आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच कर रही है।