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मेगन की परेशानी: 'पिता के घर में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरें'; इस पत्र पर ब्रिटिश पुलिस का रुख क्या?

Sun, 25 Oct 2026 01:55 AM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: शिवम गर्ग Updated Sun, 25 Oct 2026 01:55 AM IST
सार

मेगन मार्कल के पिता थॉमस मार्कल सीनियर पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि 2019 में मिला शिकायत पत्र अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा नहीं किया गया था। पुलिस अब मामले को संभालने के तरीके की समीक्षा कर रही है।

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UK Police Review Handling of Allegations Against Meghan Markle Father
मेगन मार्केल - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने स्वीकार किया है कि उसे जनवरी 2019 में मेगन मार्कल के पिता थॉमस मार्कल सीनियर के खिलाफ कथित गलत गतिविधियों से जुड़ा एक पत्र मिला था। पुलिस ने पत्र की जानकारी प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के कार्यालय तक पहुंचाई थी, लेकिन आरोपों का विवरण अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा नहीं किया गया। अब पुलिस इस मामले को संभालने के अपने तरीके की समीक्षा कर रही है।

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यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है, जब मेगन मार्कल ने अपने पिता के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों पर गहरी चिंता जताई है। ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फिलीपींस में उनके पिता के पूर्व आवास की सफाई के दौरान कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरें मिली थीं। हालांकि, ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और थॉमस मार्कल सीनियर ने इन्हें खारिज किया है।
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एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फिलीपींस के अधिकारियों ने भी मामले से जुड़ी शिकायतों की जांच की पुष्टि की है। ब्रिटिश पुलिस की आंतरिक समीक्षा और संबंधित देशों की जांच के बीच अब इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित हो गया है।
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ब्रिटिश पुलिस ने 2019 के पत्र पर क्या कहा?
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, जनवरी 2019 में उसे ब्रिटेन के बाहर कथित गलत गतिविधियों से संबंधित कई दावों वाला एक पत्र मिला था। यह पत्र पुलिस की प्रोटेक्शन कमांड को भेजा गया था, ताकि मेगन मार्कल की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके।

पुलिस ने बताया कि पत्र की समीक्षा के बाद उसे ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स के कार्यालय को जानकारी के लिए सौंपने का फैसला किया गया। अब मेट्रोपॉलिटन पुलिस यह जांच रही है कि 2019 में इस मामले को किस तरह संभाला गया था। पुलिस इस संभावना पर भी विचार कर रही है कि क्या मामले की समीक्षा के लिए स्वतंत्र पुलिस निगरानी संस्था को रेफर किया जाना चाहिए।

मेगन मार्कल ने जताई गहरी चिंता
मेगन मार्कल ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर अपने पिता से जुड़े आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सामने आई जानकारी से वह बेहद परेशान हैं और उनकी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ हैं, जिन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा हो सकता है।

मेगन ने उम्मीद जताई कि मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और निर्दोष बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपने पिता से दूरी बनाने का उनका फैसला अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था। उनके अनुसार, परिवार से दूरी के इस फैसले को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

फिलीपींस में कैसे सामने आया मामला?
ब्रिटिश अखबार 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, मेगन के सौतेले भाई थॉमस मार्कल जूनियर ने फिलीपींस के सेबू शहर में अपने पिता के पूर्व आवास की सफाई के दौरान बक्सों में कथित तौर पर बड़ी संख्या में आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने का दावा किया।

रिपोर्ट में कहा गया कि थॉमस मार्कल जूनियर ने इस संबंध में फिलीपींस की पुलिस को सूचना दी और अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI से भी संपर्क किया। फिलीपींस के राष्ट्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक मेल्विन माटिबाग ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि FBI ने मामले में सहायता मांगी है। फिलीपींस के आंतरिक सचिव जॉनविक रेमुला ने भी AP को बताया कि राष्ट्रीय पुलिस थॉमस मार्कल जूनियर की शिकायतों की जांच कर रही है। उन्होंने जांच के अन्य विवरण साझा नहीं किए।


थॉमस मार्कल सीनियर ने आरोपों को किया खारिज
82 वर्षीय थॉमस मार्कल सीनियर ने ब्रिटिश अखबार 'डेली मेल' से बातचीत में अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। उनका पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरोपों की जांच जारी है और अभी किसी अदालत के निष्कर्ष या दोषसिद्धि की जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए मामले से संबंधित किसी भी दावे को अंतिम रूप से प्रमाणित मानने से पहले जांच के नतीजों का इंतजार करना जरूरी है। थॉमस मार्कल सीनियर पहले टेलीविजन लाइटिंग और फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। वह लंबे समय से अपनी बेटी मेगन से अलग रह रहे हैं।

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