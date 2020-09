कांग्रेस ने भी आरजेडी को दिखाई आंख, सीटों के सम्मानजनक बंटवारे को लेकर कही ये बात

अविनाश पांडे ने कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ सम्मानजनक सीटों के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, अगर बात बन गई तो हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं।

Congress is fully prepared to fight the elections on all 243 seats in Bihar Assembly. If we reach a 'respectable' understanding with RJD, we will contest the elections with them: Avinash Pande, Chairman of Congress Screening Committee for #BiharPolls pic.twitter.com/1zpQinjVR4