बिहार: गैस एजेंसी में घुसे तीन बदमाश, डेढ़ लाख रुपये लूटे; विरोध पर की हवाई फायरिंग

बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने गैस वितरण एजेंसी को निशाना बनाया। साहेबगंज थाना क्षेत्र के अहियापुर के पास बाइक सवार तीन अपराधी एजेंसी में घुसे और हथियार दिखाकर डेढ़ लाख रुपये लूट लिए। कर्मचारियों ने विरोध किया तो बदमाशों ने दीवार पर गोली चला दी। इसके बाद वे छह मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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गैस वितरण एजेंसी के कर्मचारी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि एक बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश एजेंसी में पहुंचे थे। उन्होंने हथियार दिखाकर डेढ़ लाख रुपये नकद लूट लिए। इस दौरान एजेंसी के दूसरे कर्मचारी ने विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने दीवार पर गोली चला दी। फायरिंग से मौके पर दहशत फैल गई।दीपक कुमार शर्मा के मुताबिक, नकदी लूटने के बाद बदमाशों ने मोबाइल फोन मांगे। वे एजेंसी के तीन कर्मचारियों और गैस लेने आए तीन उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। इस तरह कुल छह मोबाइल फोन और डेढ़ लाख रुपये नकद लूटे गए। कर्मचारी ने बताया कि तीनों बदमाशों में से दो ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जबकि तीसरे का चेहरा खुला हुआ था। वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई।साहेबगंज थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि अहियापुर बाजार के पास स्थित भारत गैस की ग्रामीण वितरण एजेंसी में बाइक सवार तीन बदमाशों ने लूटपाट की है। आरोपियों ने नकदी और मोबाइल फोन लूटे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।थानेदार के अनुसार, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि फरार आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने जल्द ही घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात कही है।