नरसिंहपुर में बदला मौसम: बारिश के साथ गिरे ओले, सोयाबीन-उड़द की फसलों पर भारी नुकसान का खतरा

नरसिंहपुर जिले में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। गाडरवारा क्षेत्र के केकरा, बरेली और बरहटा गांव में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव और ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

फसलों पर नुकसान का खतरा

फिलहाल खेतों में सोयाबीन और उड़द की फसल की कटाई चल रही है। ऐसे में बारिश से खेतों में कटी और खड़ी, दोनों तरह की फसलों को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। गाडरवारा क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

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किसानों के मुताबिक, इससे पहले लगातार बारिश के कारण सोयाबीन और मक्का की फसलों को काफी नुकसान हो चुका है। लगातार बारिश से नुकसान उठाने के बाद किसान अब खेतों में बची फसल को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

मौसम साफ रहने की उम्मीद

किसानों को चिंता है कि यदि आगे भी बारिश हुई तो खेतों में बची सोयाबीन और उड़द की फसल खराब हो सकती है। ओलावृष्टि ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। अब किसान मौसम साफ होने और जल्द से जल्द फसल कटाई का काम पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं।