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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Weather changes in Narsinghpur: Hail accompanies rain; risk of heavy damage to soybean and urad crops.

नरसिंहपुर में बदला मौसम: बारिश के साथ गिरे ओले, सोयाबीन-उड़द की फसलों पर भारी नुकसान का खतरा

Wed, 07 Oct 2026 07:11 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नरसिंहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नरसिंहपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 07 Oct 2026 07:11 PM IST
सार

नरसिंहपुर में बुधवार शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। गाडरवारा क्षेत्र के केकरा, बरेली और बरहटा गांव में ओले भी गिरे। सोयाबीन और उड़द की कटाई के बीच बारिश से कटी और खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया।

 

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Weather changes in Narsinghpur: Hail accompanies rain; risk of heavy damage to soybean and urad crops.
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नरसिंहपुर जिले में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। गाडरवारा क्षेत्र के केकरा, बरेली और बरहटा गांव में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव और ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

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फसलों पर नुकसान का खतरा
फिलहाल खेतों में सोयाबीन और उड़द की फसल की कटाई चल रही है। ऐसे में बारिश से खेतों में कटी और खड़ी, दोनों तरह की फसलों को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। गाडरवारा क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

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किसानों के मुताबिक, इससे पहले लगातार बारिश के कारण सोयाबीन और मक्का की फसलों को काफी नुकसान हो चुका है। लगातार बारिश से नुकसान उठाने के बाद किसान अब खेतों में बची फसल को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

मौसम साफ रहने की उम्मीद
किसानों को चिंता है कि यदि आगे भी बारिश हुई तो खेतों में बची सोयाबीन और उड़द की फसल खराब हो सकती है। ओलावृष्टि ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। अब किसान मौसम साफ होने और जल्द से जल्द फसल कटाई का काम पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं।

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