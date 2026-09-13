उमरिया: मानपुर में बाघ की दस्तक से मचा हड़कंप, देखने पहुंचे ग्रामीण पर किया हमला; जंगल में भीड़ से बढ़ा खतरा

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आसपास के क्षेत्र में फैली दहशत

बाघ के हमले की खबर मिलते ही सेमरी टोला सहित आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। खास बात यह है कि बाघ मानपुर शहर से लगे इलाके तक पहुंच गया है। इससे उन ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है, जिनका रोजाना जंगल से लगे रास्तों से आना-जाना होता है। बाघ दिखाई देने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच रहे थे। ग्रामीणों की यह भीड़ बाघ के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है और किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वन क्षेत्र में बाघ जैसे हिंसक वन्यजीव के सामने जाने या उसे घेरकर देखने की कोशिश बेहद जोखिम भरी हो सकती है। विज्ञापन



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घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई है। इसके बाद क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने और बाघ से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। फिलहाल, सेमरी टोला के जंगल में बाघ की मौजूदगी ने पूरे इलाके की चिंता बढ़ा दी है। जिस बाघ को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी थी, वही कुछ ही देर में लोगों के लिए खौफ का कारण बन गया। बाघ के हमले की खबर मिलते ही सेमरी टोला सहित आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। खास बात यह है कि बाघ मानपुर शहर से लगे इलाके तक पहुंच गया है। इससे उन ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है, जिनका रोजाना जंगल से लगे रास्तों से आना-जाना होता है। बाघ दिखाई देने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच रहे थे। ग्रामीणों की यह भीड़ बाघ के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है और किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वन क्षेत्र में बाघ जैसे हिंसक वन्यजीव के सामने जाने या उसे घेरकर देखने की कोशिश बेहद जोखिम भरी हो सकती है।ये भी पढ़ें-घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई है। इसके बाद क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने और बाघ से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। फिलहाल, सेमरी टोला के जंगल में बाघ की मौजूदगी ने पूरे इलाके की चिंता बढ़ा दी है। जिस बाघ को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी थी, वही कुछ ही देर में लोगों के लिए खौफ का कारण बन गया।

उमारिया जिले के मानपुर के करीब जंगल में बाघ की दस्तक से रविवार को इलाके में सनसनी फैल गई। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक-1 स्थित सेमरी टोला के जंगल में बाघ दिखाई देने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण उसे देखने के लिए मौके पर पहुंच गए। बाघ को करीब से देखने की उत्सुकता लोगों पर भारी पड़ गई और इसी दौरान एक ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शंकर पटेल पिता जानकी प्रसाद, उम्र 50 वर्ष, बाघ को देखने के लिए जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान वह बाघ के काफी करीब पहुंच गए। अचानक बाघ ने शंकर पटेल पर हमला कर दिया। बाघ के झपटने से मौके पर मौजूद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।