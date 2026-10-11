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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Seva Bharati’s Spirit of Service: Shakti Worship Begins with the Worship of 700 Young Girls

उज्जैन न्यूज: नवरात्रि के पहले दिन सेवा भारती ने कराया कन्या भोज, माता के स्वरूपों में सजीं नन्हीं बालिकाएं

Sun, 11 Oct 2026 01:46 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Sun, 11 Oct 2026 01:46 PM IST
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Seva Bharati’s Spirit of Service: Shakti Worship Begins with the Worship of 700 Young Girls
ऐसे हुआ भव्य आयोजन

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सेवा भारती उज्जैन की ओर से नवरात्रि के पहले दिन कन्या पूजन और भव्य कन्या भोज का आयोजन किया गया। फ्रीगंज स्थित तंबाकू बाजार में आयोजित 24वें कार्यक्रम में शहरभर से 700 से अधिक बालिकाएं उत्साहपूर्वक शामिल हुईं।

आयोजन का मुख्य आकर्षण माता के विभिन्न स्वरूपों की वेशभूषा में सजी नन्हीं कन्याएं रहीं। उनके आकर्षक स्वरूपों ने कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की आराधना के साथ हुआ।

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इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अंशु घोष, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह सेवा प्रमुख शैलेंद्र सोनी और सेवा भारती के अध्यक्ष डॉ. सुनील खत्री उपस्थित रहे। अतिथियों ने कन्याओं के चरण पखारकर उनका पूजन-अर्चन किया और उन्हें ससम्मान भोजन कराया। इसके बाद सभी बालिकाओं को उपहार भी भेंट किए गए।

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कार्यक्रम को सफल बनाने में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आयोजन में कीर्ति शर्मा, आशा श्रीवास्तव, कृष्ण चित्तौड़, उषा बगोदिया, माया शर्मा और पिंकी सोनी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।

इसके अलावा अनिल लीग्गा, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, ओम जैन, रितेश सोनी, हेमंत गुप्ता, भगवान शर्मा, चंद्रशेखर वशिष्ठ, निर्मल गुप्ता, यशवन्त पटेल और विजय परिहार सहित सेवा भारती के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभालीं। कन्याओं के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुए इस आयोजन ने समाज में आपसी प्रेम, सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार का संदेश दिया।

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