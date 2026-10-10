पनारी चौसठ योगिनी धाम: बरगद के पेड़ की छांव में विराजती हैं माता, मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु बांधते हैं घंटे

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स्थानीय मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार यह विशाल वटवृक्ष साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि इसके भीतर मां चौसठ योगिनियों की शक्तियां समाहित हैं। कहा जाता है कि लगभग 2 से 3 एकड़ के दायरे में फैला यह सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ अपनी जड़ों और तनों को चीरकर माता के प्रकट होने का गवाह बना था। इस अनूठे स्थान पर माता की कोई कृत्रिम छत या भव्य गुंबद नहीं है, बल्कि वटवृक्ष की विशाल शाखाएं और जड़ें ही इस पावन दरबार की छत और दीवारें हैं। यहां बरगद की जड़ों को ही माता के स्वरूप में मानकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजन-अर्चन किया जाता है।इस धाम की एक और अनूठी परंपरा यहां का प्रसाद है। माता को प्रसन्न करने के लिए यहां पारंपरिक रूप से दाल-बाटी का भोग लगाया जाता है, जो बुन्देलखण्ड की ग्रामीण संस्कृति और लोक-परंपरा की गहरी छाप को दर्शाता है।भक्तों की इस दरबार में अटूट आस्था है। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहां पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु दूर-दूर से आकर मंदिर परिसर और वटवृक्ष की शाखाओं पर पीतल और लोहे के सैकड़ों घंटे बांधते हैं। ये अनगिनत घंटे इस बात की गवाही देते हैं कि यहां आने वाले भक्तों की आस्था कितनी प्रगाढ़ है।चैत्र और शारदीय नवरात्रि के पावन अवसरों पर पनारी ग्राम का यह धाम एक महाकुंभ में बदल जाता है। नौ दिनों तक यहां भव्य मेलों का आयोजन होता है, जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों श्रद्धालु और दार्शनिक माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।धाम सागर जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवरी विधानसभा क्षेत्र के महाराजपुर से करीब 2 किलोमीटर अंदर पनारी ग्राम पंचायत में यह पावन स्थल अवस्थित है। यहां सड़क मार्ग द्वारा आसानी से देवरी और महाराजपुर होते हुए पनारी गांव पहुंचा जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में यहां पहुंचने के लिए विशेष परिवहन व्यवस्थाएं भी मिल जाती हैं। प्रकृति के संरक्षण और आध्यात्मिकता का यह बेजोड़ संगम न केवल बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करता है, बल्कि हर आने वाले श्रद्धालु को एक अलौकिक शांति और ऊर्जा का अहसास कराता है।