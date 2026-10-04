उज्जैन: सात दिन बाद खुले शाही मस्जिद के आसपास के मार्ग, आम जनता और व्यापारियों ने ली राहत की सांस

धार्मिक नगरी उज्जैन में पुलिस और प्रशासन ने आखिरकार सात दिनों के लंबे इंतजार के बाद कंठाल-छत्री चौक मार्ग पर स्थित शाही मस्जिद के आसपास के सभी प्रमुख रास्ते आम जनता के लिए खोल दिए हैं। बैरिकेडिंग हटाए जाने और आवाजाही शुरू होने से स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने बड़ी राहत की सांस ली है।

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