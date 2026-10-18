जेन-जी का अनोखा विरोध: पैड गरबा बंद कराने पर हिंदूवादी नेता के घर जाकर गरबे कर उतारी आरती, कहा-थैंक यू भैया

शहर में पैड गरबे की अनुमति निरस्त होने के बाद युवाओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। धरना-प्रदर्शन करने के बजाय Gen Z के युवक-युवतियां हिंदूवादी नेता अर्जुन सिंह भदोरिया के घर पहुंचे और धन्यवाद यात्रा निकाली। घर के बाहर गरबा किया गया, माता के स्वरूप में आई युवती की आरती उतारी गई और नेता को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया।

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