सौगात: सीएम बोले- सिंहस्थ के लिए 25 हजार करोड़ के काम करा रही सरकार, बड़नगर में बनेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क

1 of 3 सीएम मोहन यादव ने विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। - फोटो : अमर उजाला







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2 of 3 माता की आराधना करते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

सिंहस्थ तैयारी और जनसुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ की तैयारियों के अंतर्गत 25 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य निरंतर जारी हैं। आम जनता के आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा योजना दोबारा शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में परिवहन आसान हुआ है। राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, एशिया से विलुप्त हो चुके चीतों को प्रदेश में दोबारा स्थापित करने का काम भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा किया है।





3 of 3 रविवार को सीएम मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। - फोटो : अमर उजाला