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उज्जैन: बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुईं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, परिवार के साथ लिया आशीर्वाद

Sat, 31 Oct 2026 01:30 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Sat, 31 Oct 2026 01:30 PM IST
सार

बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने शनिवार सुबह परिवार के साथ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तमन्ना ने मंदिर की व्यवस्था और आध्यात्मिक शांति की सराहना की।

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Actress Tamannaah Bhatia Attends Bhasma Aarti With Family At Mahakaleshwar Temple
तमन्ना भाटिया पहुंचीं महाकाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार सुबह बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे तड़के सुबह चार बजे होने वाली अलौकिक भस्म आरती में शामिल हुईं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।

मंदिर के अधिकारियों के अनुसार, तमन्ना भाटिया देर रात ही उज्जैन पहुंच गई थीं। सुबह भस्म आरती शुरू होने से पहले वे अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नंदी हॉल में पहुंच गई थीं। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उनके लिए प्रथम पंक्ति में विशेष व्यवस्था की गई थी। करीब एक घंटे तक चली भस्म आरती के दौरान तमन्ना हाथ जोड़कर ध्यान में लीन नजर आईं। भस्म आरती के बाद उन्होंने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल के दर्शन किए और पुजारियों से आशीर्वाद लिया।

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बोलीं- यहां आकर मन को शांति मिलती है
दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में तमन्ना भाटिया ने कहा, "जय श्री महाकाल। आज पावन भस्म आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं खुद को धन्य मानती हूं। परिवार के साथ यहां आकर मन को असीम शांति मिली। महाकाल मंदिर की व्यवस्था बहुत शानदार है। यहां हर श्रद्धालु आराम से दर्शन कर पाता है। बता दें कि तमन्ना भाटिया भगवान शिव की अनन्य भक्त हैं। वे अपनी फिल्मों की रिलीज और निजी जीवन में सुख-समृद्धि की कामना के लिए अक्सर उज्जैन आती रहती हैं। इससे पहले भी वे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर चुकी हैं। तमन्ना के उज्जैन आगमन की खबर मिलते ही प्रशंसकों में उत्साह देखा गया। हालांकि, वे बिना किसी शोर-शराबे के सादगी के साथ मंदिर से रवाना हो गईं।

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