बड़ा हादसा: ओरछा में गैस रिसाव से मकान में लगी आग, एक ही परिवार के दो दर्जन लोग झुलसे; तीन की हालत गंभीर

मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले की धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में शुक्रवार को गैस सिलिंडर से हुए रिसाव के बाद मकान में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के करीब दो दर्जन लोगों के झुलसने की सूचना है। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

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