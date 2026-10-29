शिवपुरी: पति की मौत के सदमे में गर्भवती महिला ने बेटे संग कुएं में कूदकर दी जान, हाथ छुड़ाकर भागी बेटी

जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गूगर में बुधवार दोपहर एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। पति की मौत के बाद कठिन दौर से गुजर रही एक गर्भवती महिला की अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ कुएं में डूबने से मौत हो गई। महिला की बेटी इस घटना के दौरान किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मां-बेटे को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

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मृतकों की पहचान अंजली रावत और उसके पांच वर्षीय बेटे प्रशांत के रूप में हुई है। अंजली के पति धरमवीर रावत की करीब एक महीने पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिवार में पहले से मौजूद इस दुखद परिस्थिति के बीच हुई घटना ने गांव में शोक का माहौल पैदा कर दिया।घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब अंजली की बेटी मोनिका घर पहुंची। उसने परिजनों को बताया कि उसकी मां छोटे भाई प्रशांत को लेकर खेत पर स्थित कुएं में चली गई है। यह सुनते ही परिवार के लोग घबरा गए और ग्रामीणों के साथ घटनास्थल की ओर दौड़े।मृतका के देवर घनश्याम रावत ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद रामेश्वर रावत, मोहर सिंह, मदन रावत सहित गांव के अन्य लोग कुएं के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने काफी प्रयास कर अंजली और प्रशांत को बाहर निकाला। दोनों को तत्काल बैराड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अंजली के पति धरमवीर की लगभग एक महीने पहले सड़क हादसे में जान चली गई थी। पति की मृत्यु के बाद परिवार की परिस्थितियां बदल गई थीं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से अंजली मानसिक तनाव में थी। हालांकि उसकी परेशानी की वास्तविक वजह और घटना के पीछे की परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।बैराड़ थाना प्रभारी रवि चौहान के अनुसार शुरुआती पूछताछ में जानकारी मिली है कि अंजली अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन मोनिका उसका हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकली। इस तरह वह सुरक्षित घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मां और बेटे के शव पोस्टमार्टम के लिए शिवपुरी जिला अस्पताल भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम गूगर में हुई इस घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों में शोक व्याप्त है।