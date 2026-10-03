सीहोर: कंटेनर का ताला तोड़कर कैसे हुई लाखों की चोरी? बुधनी पुलिस ने खोला राज, आरोपी हिरासत में

सीहोर जिला स्थित बुधनी क्षेत्र के सोलर प्लांट में करीब चार लाख रुपये की सामग्री चोरी होने के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर वारदात का खुलासा कर दिया। कंटेनर का ताला तोड़कर कॉपर वायर, केबल, मीटर, प्रिंटर समेत लाखों रुपये का सामान पार करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी के कब्जे और उसके घर से चोरी गई करीब चार लाख रुपये कीमत की सामग्री भी बरामद की गई है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

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