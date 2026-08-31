सतना: चित्रकूट में बाढ़ के बाद राहत कार्य तेज, भोजन के पैकेट बनाकर लगातार बांटे जा रहे; SP-DM ले रहे जायजा

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के उफान और बाढ़ के बाद अब प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। प्रभावित लोगों तक भोजन और आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर भोजन के पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं। सुबह से ही भोजन तैयार करने का काम लगातार जारी है और तैयार पैकेटों को प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक वितरित कराया जा रहा है। बाढ़ के कारण चित्रकूट के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जलस्तर कम होने के बाद अब प्रशासन के सामने जलभराव, पेयजल व्यवस्था और क्षतिग्रस्त सड़कों को सामान्य करने की चुनौती है। राहत टीमों के साथ स्थानीय प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है।

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