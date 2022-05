{"_id":"626e0f5e9472d42dea61225d","slug":"satna-pollution-control-board-scientist-s-house-raided-by-rewa-eow-property-worth-crores-of-rupees-disclosed","type":"story","status":"publish","title_hn":"सतना: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर EOW का छापा, एक करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sun, 01 May 2022 10:24 AM IST