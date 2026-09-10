एमपी: सतना में कुत्तों को बांधने की बात पर बवाल, पड़ोसी ने साथियों संग सरेराह लाठी-डंडों से पीटा; मामला दर्ज

सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महदेवा रोड स्थित जेपी विद्यापीठ के पास पालतू कुत्तों को खुला छोड़ने का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। जेपी पुरम कॉलोनी निवासी शैलेंद्र पांडेय (43 वर्ष) को पड़ोसी से कुत्ते बांधने की बात कहना इतना नागवार गुजरा कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनदहाड़े सरेराह उसे लाठी-डंडों से पीट डाला। विवाद से जुड़ी तस्वीरों में आरोपियों की दबंगई साफ नजर आ रही है।

कुत्तों के आतंक से परेशान था मोहल्ला

पीड़ित शैलेंद्र पांडेय ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उनके घर के पास रहने वाले अनुज पांडेय ने तीन पालतू कुत्ते पाल रखे हैं, जिन्हें वह अक्सर खुला छोड़ देता था। ये कुत्ते रास्ते से आने-जाने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों को दौड़ाते थे, जिससे कॉलोनी में लगातार दहशत और परेशानी का माहौल था।

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इसी बात से तंग आकर फरियादी ने सात सितंबर को आरोपी अनुज पांडेय से अपने कुत्ते बांधकर रखने को कहा। यह बात उसे नागवार गुजरी और आरोपी रंजिश मान बैठा। इसके बाद उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर शैलेंद्र से विवाद शुरू कर दिया।

सरेराह लाठी-डंडों से जानलेवा हमला

पुरानी रंजिश के चलते 9 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे जब शैलेंद्र पांडेय अपनी स्कूटी से घर से काम के लिए निकल रहा था, तभी जेपी विद्यापीठ के आगे पहुंचने पर आरोपी अनुज पांडेय लाठी-डंडों से लैस अपने अन्य साथियों के साथ शैलेंद्र का इंतजार कर रहा था। आरोपियों ने उसे रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और हाथ-मुक्कों से ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी। जैसे-तैसे स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर पीड़ित की जान बचाई। इसके बावजूद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस बर्बर मारपीट में पीड़ित के पूरे शरीर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं।



जानें गाइडलाइन और पालतू जानवरों की जिम्मेदारी

इस तरह की घटनाएं समाज में पालतू पशुओं के मालिकों की लापरवाही और बढ़ती आक्रामकता को उजागर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट और पशु कल्याण बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक, पालतू कुत्तों को खुले में छोड़ना या सार्वजनिक जगहों पर दूसरों के लिए खतरा पैदा करना कानूनी रूप से गलत है। पेट ओनर्स (पालतू पशु मालिकों) की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने जानवरों को नियंत्रित रखें, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनी रहे।

कोतवाली थाना में मामला दर्ज

घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपियों के खिलाफ मारपीट की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।