Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gopal Bhargava slams Forest Dept over injured tribal's plight after bear attack; questions apathy

सागर: तीन भालुओं के हमले में घायल आदिवासी को महीनों बाद भी नहीं मिली मदद, भड़के गोपाल भार्गव

Sun, 15 Nov 2026 01:05 PM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 01:05 PM IST
सार

सागर में तीन भालुओं के हमले में घायल आदिवासी माधव को सरकारी सहायता और बेहतर इलाज नहीं मिलने पर गोपाल भार्गव ने वन विभाग को घेरा। माधव की गंभीर हालत देखते हुए उन्होंने निजी एंबुलेंस से भोपाल भेजने की व्यवस्था की।

 

विज्ञापन
Gopal Bhargava slams Forest Dept over injured tribal's plight after bear attack; questions apathy
पीड़ित के साथ गोपाल भार्गव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने वन विभाग तथा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भालुओं के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए एक आदिवासी युवक को न तो समय पर उचित इलाज मिला और न ही शासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता दी गई। पीड़ित की बदहाल स्थिति सामने आने के बाद भार्गव ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

विज्ञापन


तीन भालुओं ने किया था हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ था माधव
घटना गत 9 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे की है। गढ़ाकोटा तहसील के बमनौदा गांव निवासी 40 वर्षीय माधव पुत्र मोहन आदिवासी पर तीन भालुओं ने अचानक हमला कर दिया था। यह गांव वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। हमले में माधव गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

विज्ञापन

मौके पर मौजूद अन्य चरवाहों ने उन्हें अचेत अवस्था में दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी), सागर रेफर कर दिया गया। यहां करीब 15 दिनों तक उनका इलाज चला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन


न इलाज की व्यवस्था हुई, न मिली राहत राशि
पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि घटना के बाद माधव लंबे समय तक बेहोश रहे। वह अशिक्षित भी हैं। इसके बावजूद जगतराई वन चौकी के मैदानी कर्मचारियों और वन मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली। भार्गव के मुताबिक, पीड़ित को न तो शासन की ओर से कोई राहत राशि दी गई और न ही बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई गई। बीएमसी में हुए इलाज से संबंधित सभी दस्तावेज आज भी माधव के पास मौजूद हैं।

सिर के घावों से निकल रहा मवाद, बेहतर इलाज के लिए भोपाल भेजा
हाल ही में पड़ोसी गांव खुमेरिया निवासी राजकुमार मिश्रा घायल माधव को लेकर गोपाल भार्गव के पास पहुंचे। माधव की हालत बेहद दयनीय थी। उनके सिर के पुराने घाव अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और उनसे लगातार मवाद व पानी निकल रहा है। रात के समय उनकी तकलीफ बढ़ जाती है और गर्दन में लगातार कंपन होता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गोपाल भार्गव ने अपनी निजी एंबुलेंस से माधव को भोपाल भेजने की व्यवस्था की है। परिजनों के साथ उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल रवाना किया जा रहा है।

वन विभाग की जवाबदेही पर उठाए सवाल
गोपाल भार्गव ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहां वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि वन विभाग का कोई अधिकारी ऐसे मामलों में अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ स्थानीय लोग वन विस्थापन की प्रक्रिया से पहले से ही नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ वन्यजीवों के हमलों से उन्हें अपनी और परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है। ऐसे संवेदनशील मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ रखना उचित नहीं है।

भार्गव ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी वन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह को फोन पर दे दी है। साथ ही मैदानी अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed