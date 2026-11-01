फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   sagar newborn girl body found in bag in field rahatgarh

सागर: खेत में लावारिस बैग के अंदर मिला नवजात बच्ची का शव, डिलीवरी के तुरंत के बाद फेंकने की आशंका

Sun, 01 Nov 2026 02:52 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 01 Nov 2026 02:52 PM IST
सार

सागर के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के टेहरा-टेहरी गांव में खेत में पड़े लावारिस बैग से नवजात बच्ची का शव मिला। खेत मालिक ने ग्रामीणों की मदद से बैग खोला और पुलिस को सूचना दी। गर्भनाल लगी होने से डिलीवरी के तुरंत बाद शव फेंके जाने की आशंका है। पुलिस जांच कर रही है।

विज्ञापन
sagar newborn girl body found in bag in field rahatgarh
Crime Demo - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राहतगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम टेहरा-टेहरी के पास खेत में एक कपड़े के बैग में नवजात बच्ची का शव मिला है। रविवार को खेत मालिक ने संदिग्ध बैग देखा और ग्रामीणों की मदद से उसे खोला तो अंदर नवजात का शव मिला। घटना की सूचना पर पहुंची राहतगढ़ थाना पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी की और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- नवाचार: प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल आज से कागज-रहित, सेहत का रिकॉर्ड अब डिजिटल
विज्ञापन


लकड़ी से खोला गया बैग
जानकारी के अनुसार ग्राम टेहरा-टेहरी में रामझरिया मंदिर के पास शंकर शर्मा का खेत है। रविवार को शंकर शर्मा जब अपने खेत पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक लावारिस बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल आसपास के ग्रामीणों को मौके पर बुलाया और लकड़ी की मदद से बैग को खोला। बैग के अंदर नवजात बच्ची का शव देखकर वे सभी दंग रह गए। इसके बाद खेत मालिक ने तुरंत कोटवार को घटना की सूचना दी। कोटवार ने मौके पर पहुंचकर राहतगढ़ पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही राहतगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और शव को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
विज्ञापन
विज्ञापन


डिलीवरी के बाद शव फेंकने की आशंका
प्राथमिक जांच के दौरान नवजात बच्ची के शव की पहचान हुई है। बच्ची के शरीर पर गर्भनाल लगी हुई थी। शरीर पर गर्भनाल लगी होने के कारण आशंका जताई जा रही है कि डिलीवरी के बाद ही नवजात के शव को बैग में रखकर खेत में फेंका गया है। राहतगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम द्वारा नवजात बच्ची का शव खेत में फेंकने वाले अज्ञात आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed