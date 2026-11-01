सागर: खेत में लावारिस बैग के अंदर मिला नवजात बच्ची का शव, डिलीवरी के तुरंत के बाद फेंकने की आशंका

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राहतगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम टेहरा-टेहरी के पास खेत में एक कपड़े के बैग में नवजात बच्ची का शव मिला है। रविवार को खेत मालिक ने संदिग्ध बैग देखा और ग्रामीणों की मदद से उसे खोला तो अंदर नवजात का शव मिला। घटना की सूचना पर पहुंची राहतगढ़ थाना पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी की और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।