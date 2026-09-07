एमपी: कुत्ते ने काटा तो लगा दिया स्नेक बाइट का इंजेक्शन! पर्चा देखकर उड़े युवक के होश, रीवा में गजब कारनामा

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पीड़ित आयुष सिंह के मुताबिक, बीती शाम उसे कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद वह उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। अस्पताल से घर लौटने के बाद जब उसने अपना पर्चा देखा तो उसमें डॉग बाइट की जगह स्नेक बाइट लिखा हुआ था। पर्चे में स्नेक बाइट दर्ज होने से युवक को आशंका हुई कि उसे गलत इंजेक्शन लगाया गया है।आयुष का कहना है कि गांव लौटने के बाद वह दोबारा संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। यहां पर वह डॉक्टर के पास पहुंचा तो दोबारा एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाने की बात कही गई। इसके बाद उसने डॉग बाइट का इंजेक्शन लगावाया। युवक ने पूरे मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करने की बात भी कही है।ये भी पढ़ें-युवक के पास उपचार से संबंधित दो पर्चे होने का दावा है। इनमें से एक पर्चे पर डॉग बाइट, जबकि दूसरे पर स्नेक बाइट लिखा हुआ है। पर्चों में अलग-अलग विवरण दर्ज होने से अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।