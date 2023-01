Pravasi Bhartiya Sammelan:इंदौर में आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन, अतिथियों के स्वागत के लिए शहर सज-धज कर तैयार

मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले अतिथि लगभग आ चुके हैं। सम्मेलन के मद्देनजर इंदौर पूरी तरह तैयार है। इंदौर में कई मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। शनिवार को कई मेहमान इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी भी शामिल है। सम्मलेन के लिए 10 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तुरंत बाद 11 जनवरी से ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन होगा, दोनों आयोजन आठ से 12 जनवरी तक होंगे।

Madhya Pradesh | Suriname President Chandrikapersad Santokhi arrives in Indore for Pravasi Bharatiya Divas to be held from January 8 to 10. Visuals from Indore airport pic.twitter.com/oLEjyDULO4