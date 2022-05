{"_id":"6276c1287d498754a5218a92","slug":"politics-on-mp-seoni-mob-lynching-after-congress-now-a-6-member-bjp-team-will-go-to-investigate","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP सिवनी मॉब लिंचिंग पर सियासत: BJP ने जांच दल बनाया, कांग्रेस का तंज संगठन को शिवराज सरकार पर ही भरोसा नहीं है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sun, 08 May 2022 01:43 AM IST