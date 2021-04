लापरवाही : ग्वालियर में मात्र 100 मीटर दूर खड़ा था भरा टैंकर, अस्पताल में खत्म हो गई ऑक्सीजन और पांच ने तोड़ दिया दम

{"_id":"60893e3ddeff0709d948670a","slug":"negligence-the-tanker-was-standing-just-100-meters-away-in-gwalior-but-hospital-ran-out-of-oxygen-and-five-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0932\u093e\u092a\u0930\u0935\u093e\u0939\u0940 : \u0917\u094d\u0935\u093e\u0932\u093f\u092f\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930 100 \u092e\u0940\u091f\u0930 \u0926\u0942\u0930 \u0916\u095c\u093e \u0925\u093e \u092d\u0930\u093e \u091f\u0948\u0902\u0915\u0930, \u0905\u0938\u094d\u092a\u0924\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0924\u094d\u092e \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0911\u0915\u094d\u0938\u0940\u091c\u0928 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0902\u091a \u0928\u0947 \u0924\u094b\u0921\u093c \u0926\u093f\u092f\u093e \u0926\u092e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

सार कमलाराजा चिकित्सालय में हुई घटना, सभी मृतक नॉन कोविड मरीज थे। लापरवाही के चलते हुई मौतें



विस्तार

दम तोड़ने वाले पांचों मरीज नॉन-कोविड थे और कमलाराजा की तीसरी मंजिल पर भर्ती थे। मंगलवार सुबह 11 बजे जब ऑक्सीजन फ्लो कम होने लगा तो चिकित्सालय में अफरातफरी मच गई। जूनियर डॉक्टरों और नर्सों ने अंबू बैग और दूसरे वार्डों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर मरीजों की जान बचाने के प्रयास किए, लेकिन एक घंटे में तीन मरीजाें की सांसें टूट गईं।



मरीजों के परिजन हुए आग बबूला

मरीजाें की मौत के बाद उनके परिजनों ने आपा खो दिया। उनका गुस्सा देखकर डॉक्टर और नर्स जान बचाकर वहां से भाग गए। हैरानी की बात है कि जयारोग्य परिसर में सुबह 8 बजे ही ऑक्सीजन टैंकर आ गया था, लेकिन 100 कदम दूर कमलाराजा को इसमें से एक टन भी गैस नहीं दी गई। जब मरीज मर रहे थे, उस वक्त टैंकर परिसर में ही खड़ा था।



कांग्रेस विधायक पहुंचे और भरवाई ऑक्सीजन

The tanker was standing just 100 meters away in Gwalior, but hospital ran out of oxygen and five died