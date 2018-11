{"_id":"5bfe9d52bdec22418d761721","slug":"mp-vidhan-sabha-chunav-2018-live-news-update-voting-ends-across-all-230-seats-in-mp","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0927\u094d\u092f\u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935: \u0939\u0941\u0906 \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921 \u092e\u0924\u0926\u093e\u0928, \u0936\u093f\u0935\u0930\u093e\u091c \u0930\u091a\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0907\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938 \u092f\u093e \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0940 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0935\u093e\u092a\u0938\u0940?","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 सीटों के लिए मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो अमूमन राज्य में सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्वक से संपन्न हो गया। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित 2908 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नतीजे 11 दिसंबर आएंगे। इस दिन सामने आएगा कि शिवराज इतिहास रचते हैं या कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है।

विज्ञापन

There have been many complaints of EVMs malfunctioning, have written to Election Commission. Have requested that voting time in these polling booths should be extended to compensate for the delay: Jyotiraditya Scindia, Congress #MadhyaPradeshElections pic.twitter.com/EfJiIg7lW0 — ANI (@ANI) November 28, 2018

CEC O P Rawat on instances of EVMs malfunctioning in Madhya Pradesh: There were few complaints on malfunction of some EVMs & VVPAT machines, they’ve been replaced. If it's observed that voters left due to malfunction, we can consider re-polling at that particular polling station. pic.twitter.com/TyHNaTVlcJ — ANI (@ANI) November 28, 2018

Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, VL Kantha Rao: 883 ballot units and 881 control units were replaced today. 2126 VVPATs were replaced during mock poll and during voting. #MadhyaPradeshElections pic.twitter.com/cQx0TIvDTd — ANI (@ANI) November 28, 2018

A 106-year-old woman after casting her vote in Kawrthah. #MizoramElections (Pic courtesy: Office of the Chief Electoral Officer) pic.twitter.com/OSd47D4Adb — ANI (@ANI) November 28, 2018

कई जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी भी आई जिसके चलते हंगामे की स्थिति भी बनी। शुरुआत में मतदान की गति काफी धीमी रही लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लाइन नगर आने लगी। शाम पांच बजे तक 62 फीसदी मतदान हो चुका था। हालांकि मतदान खत्म होने का समय शाम 5 बजे था लेकिन मतदान केंद्रों में लाइन में लगे लोग वोट डाल रहे थे।कई जगहों पर ईवीएम में खराबी आई जिसके चलते यहां देरी से मतदान शुरू हुआ। इसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आयोग को पत्र लिखकर यहां मतदान का समय बढ़ाने की मांग की। कमलनाथ ने भी आयोग से इन जगहों पर दोबारा मतदान की मांग उठाई।इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी शिकायतें आई हैं और संबंधित अधिकारी दोबारा मतदान या मतदान का समय बढ़ाने पर फैसला लेंगे।शहडोल-69%शाजापुर- 75%रायसेन - 66%सतना - 61%भोपाल- 58%होशंगाबाद - 70%इंदौर - 63.7%खंडवा - 64%बालाघाट- 75%बुरहानपुर- 66%बैतूल- 69%गुना-65%उज्जैन - 69%उमरिया- 65%आगर-मालवा- 78%रीवा-62%पन्ना- 57%मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांता राव ने बताया कि राज्य विधानसभा चुनाव में छह बजे तक 74.61 प्रतिशत मतदान हुआ। उम्मीद है कि यह अभी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि शाम पांच बजे मतदान का समय खत्म हो गया लेकिन लाइन में लगे लोग अब भी वोटिंग कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित बालाघाट के लांजी में 79 फीसदी, परसवाड़ा में 80.05, बैहर में 80 फीसदी वोटिंग हुई। इस दौरान 883 ईवीएम बदले गए, 881 कंट्रोल यूनिट बदले गए और 2126 वीवीपैट बदले गए। एमपी में छत्तीसगढ़ से बेहतर वोटिंग हुई है। कोई भी बूथ कैप्चर नहीं हुआ। इस दौरान 386 शिकायतें मिलीं और सभी का निराकरण किया गया। शाजापुर के एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया।2013 में राज्य में 71.24 फीसदी मतदान हुआ था। जबकि यहां 6 बजे तक ही 74 फीसदी मतदान हो चुका था। यानि इस बार मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे।वहीं, मिजोरम में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ और मतदाताओं ने इसे लेकर खासा उत्साह दिखाया। युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शाम पांच बजे तक यहां 74 फीसदी मतदान हुआ। यहां चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे।