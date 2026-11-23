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ग्राम ऐनखेड़ा निवासी 57 वर्षीय हरिराम धोटे ने तीन नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हरिराम के अनुसार 2 नवंबर को जमीन के टुकड़े को लेकर उसके भाई शंकर धोटे तथा भाभी पार्वती धोटे के साथ विवाद हुआ था। विवाद की स्थिति बनने पर हरिराम शिकायत करने थाने चला गया था। जब वह घर लौटा तो मकान पर ताला लगा मिला और उसकी पत्नी कमलाबाई लापता थी। खोजबीन करते हुए जब वह खेत पहुंचा, तो कुएं के पानी में पत्नी का शव तैरता हुआ दिखाई दिया।साईंखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने के साथ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि हरिराम और उसके भाई शंकर के बीच लंबे समय से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन आरोपी शंकर और उसके परिवार के लोग हरिराम के खेत से मोटर चलाने के उद्देश्य से बिजली का तार ले जा रहे थे। जब हरिराम ने इस बात का विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई।हरिराम के थाने जाने के पश्चात शंकर धोटे और उसकी पत्नी पार्वती धोटे ने एकराय होकर कमलाबाई को खेत में बने गहरे कुएं में धक्का दे दिया। कुएं के गहरे पानी में डूबने के कारण कमलाबाई की मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी अंजना पाटिल मालवीय की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।