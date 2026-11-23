आगर-मालवा शहर के डिपो क्षेत्र में अचानक 25 से 30 कौओं की सामूहिक मौत हो जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अलग-अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में पक्षी मृत हालत में पड़े मिले, जबकि कई अन्य परिंदे तड़पते हुए दिखाई दिए। एक ही समय में इतनी बड़ी तादाद में कौओं के दम तोड़ने की खबर फैलते ही नागरिकों में गहरी चिंता छा गई। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा किसी गंभीर संक्रामक बीमारी या किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आने से हुआ हो सकता है। हालांकि, पक्षियों की मौत के वास्तविक कारणों की कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है।

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नागरिकों के अनुसार रविवार डिपो क्षेत्र में अचानक कौए अचेत होकर गिरने लगे। देखते ही देखते कई पक्षियों की सांसे थम गईं और वे जमीन पर मृत पड़े नजर आए। कुछ कौए गंभीर रूप से तड़प रहे थे, जिनकी स्थिति देखकर लोग सहम गए। स्थानीय लोग इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि कहीं पर्यावरण में कोई हानिकारक तत्व तो नहीं घुल गया है अथवा परिंदे किसी अज्ञात बीमारी का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। पक्षियों के इस तरह अचानक दम तोड़ने से आसपास के रहवासी बेहद परेशान हैं।डिपो क्षेत्र में कौओं की सामूहिक मौत का यह पहला मामला नहीं है। लगभग तीन वर्ष पूर्व भी इसी इलाके में बड़ी संख्या में कौए मृत पाए गए थे। तब पशु चिकित्सा विभाग द्वारा नमूनों की जांच कराने पर बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई थी। अब फिर उसी स्थान पर दर्जनों कौओं की रहस्यमयी मौत होने से संक्रमण फैलने का खतरा सताने लगा है। यद्यपि पिछली घटना और वर्तमान मामले के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी स्थानीय लोग पुराने अनुभवों को याद कर सतर्क हो गए हैं और जल्द जांच प्रक्रिया पूरी होने की मांग कर रहे हैं।पशु चिकित्सा विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। पशु चिकित्सक डॉ. महाजन ने बताया कि मृत कौओं का वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आवश्यक नमूनों और शवों को प्रयोगशाला में गहन जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू, किसी विषाक्त पदार्थ या फिर किसी अन्य चिकित्सीय कारण से हुई है। चिकित्सकों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने से पहले किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, इसलिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।